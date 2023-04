Asfalto sì, anzi no. Che succede in via Monte San Vicino?

ANCONA – In via Monte San Vicino, siamo nel quartiere del Pinocchio, i lavori per il nuovo asfalto sarebbero partiti ma subito interrotti. Che sta succedendo? Il problema è stato segnalato dal consigliere comunale Arnaldo Ippoliti. «Mi stanno chiamando i residenti – dice Ippoliti - lamentano la sospensione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada di via Monte San Vicino. Di solito i lavori che riguardano tratti di strada molto trafficati iniziano e finiscono subito, qui invece è avvenuto l’opposto, è stato tolto l’asfalto giovedì scorso poi non più rimesso e il cantiere è sospeso, con i lavori interrotti, con la conseguenza che gli automobilisti non solo hanno strade piene di buche ma anche senza asfalto e piene di polvere, con cantieri infiniti che non si sa quando finiranno». Ma il problema dovrebbe essere il ponte del 25 Aprile, che ha portato la ditta ad iniziare il lavoro per riprenderlo da domani. Vedremo.