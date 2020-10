Via Gobetti, al via i cantieri con la piantumazione dei nuovi pini: poi il turno dell'asfalto

FALCONARA - Riapre il cantiere di via Gobetti: oggi, mercoledì 21 ottobre, gli operai sono tornati al lavoro lungo la strada del centro città, alla quale il Comune ha deciso di destinare un finanziamento statale per rifare il manto stradale, trascurato da decenni e in pessime condizioni. I lavori prevedono la piantumazione di nuovi pini in sostituzione di quelli pericolanti e il completamento dell’asfaltatura, dopo il rifacimento delle tubature e del fondo stradale avvenuto in estate. Nella giornata di oggi sono previste le lavorazioni per posizionare i nuovi alberi, che saranno piantati a partire da domani. Il nuovo progetto prevede la messa a dimora di 11 pini, in base a quanto indicato dall’agronomo Riccardo Frontini, consulente del Comune: l’esperto ha stabilito le distanze da mantenere tra un albero e l’altro per garantirne lo spazio vitale (in modo da assicurarne l’attecchimento e lo sviluppo) e sarà presente in cantiere per supervisionare tutte le operazioni. Altre tre piante saranno messe a dimora nelle strade limitrofe, per mantenere in pareggio il bilancio tra gli alberi abbattuti e quelli nuovi.

Non appena terminate le nuove piantumazioni sarà rifatto l’asfalto. La previsione è di chiudere il cantiere e riaprire la strada entro la fine di ottobre. Il progetto originario, basato su uno studio preliminare dell’agronomo, prevedeva l’abbattimento di 27 pini pericolanti, che avrebbero perso ulteriormente stabilità dopo la sostituzione dei sottoservizi e il rifacimento del fondo stradale, ma l’amministrazione comunale ha chiesto un supplemento di perizia per salvare dall’abbattimento il maggior numero di alberi. In seguito alle prove di trazione svolte a luglio, che hanno simulato l’effetto di forti raffiche di vento, sono stati individuati 12 alberi più pericolosi, che sono stati abbattuti insieme a due individuati a marzo, mentre per gli altri è stata disposta la messa in sicurezza attraverso potature periodiche e opere di consolidamento tramite cavi. Questo ha comportato un aumento dei costi per la ristrutturazione di via Gobetti, in particolare per eseguire le prove di trazione, potare e mettere in sicurezza gli alberi a rischio e non abbattuti, cui si aggiunge la spesa per acquistare e piantare i nuovi pini. Grazie ai ribassi d’asta sui lavori di ristrutturazione della strada è stato possibile limitare l’aumento eccessivo dell’investimento, che comunque è passato dai 130mila euro della base d’asta a 145mila. L’intervento per il rifacimento della strada è stato in parte coperto con gli incassi dell’autovelox, che hanno permesso di liberare risorse per completare il cantiere e salvaguardare gli alberi.

L’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi sottolinea che «l’attenzione al verde dell’amministrazione comunale è sempre stata molto alta: dal 2018 a oggi sono stati piantumati oltre 200 alberi, messi a disposizione dal Comune tramite l’Assam e in alcuni casi donati da privati e associazioni. Gran parte delle essenze sono state piantate dai bambini, anche con la collaborazione di alcuni volontari, in occasione delle passate edizioni della Festa dell’Albero. A questi si aggiungono le circa 70 essenze che saranno piantate in città e il bosco urbano che sarà realizzato davanti al cimitero di Castelferretti».