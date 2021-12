Asfalti ko nelle frazioni, l'associazione anti-degrado: «Sono questi i soldi della causa Longarini?»

Asfalto colabrodo, scavi ai lati delle strade. La situazione asfalti in alcune frazioni di Ancona è stata documentata in alcuni video girati direttamente dai residenti di Montesicuro e Candia, membri dell'associazione anti-degrado che si è costituita alcuni mesi fa a Sappanico. nei filmati, Luca Aquilanti prende in esame la strada Aspio-Montesicuro: «Il manto stradale è completamente dissestato. In un punto, al lato della strada, è stato fatto anche uno scavo che risulta essere pericoloso». La "camminata" prosegue poi tra Pinocchio e Sappanico con la situazione documentata da David Zepponi.

«Se parliamo di asfalti vorremmo conoscere a che punto è il "grandioso piano" del Comune. Si è forse ridotto a semplice asfalto a freddo per attappare le buche?- dice Fabio Mecarelli, portavoce dell'associazione- ci aspettavamo investimenti con i soldi della causa Longarini, quanti sacchi di asfalto a freddo verranno comprati con quei soldi?». Le immagini ricevute e pubblicate.