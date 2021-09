Riprendono le asfaltature sospese in estate: quando e dove

SENIGALLIA - Lunedì 20 settembre riprenderanno i lavori di asfaltatura di Lungomare Mameli e Vie Limitrofe sospesi a giugno in concomitanza con l’inizio della stagione estiva. Oltre a Lungomare Mameli verranno asfaltate anche le seguenti Vie: Sottopasso Traversa Cesano, Via Goldoni, Via Zanella, Via Gioberti, Via Panzini, Via Ariosto, Via Tasso, Via Fogazzaro, Via Monti e Via Verga.

L’intervento prevede la fresatura del manto stradale ed il ripristino dello stesso con tappetino di usura. La prima strada che verrà asfaltata è la Traversa Cesano.

Il Comune organizzerà una comunicazione puntuale, tramite manifestini, per informare i residenti delle date di intervento, soprattutto per quanto riguarda le strade che dovranno essere completamente chiuse al traffico. Contestualmente, emetterà comunicati periodici rivolti alla cittadinanza in generale per informarla in merito all’avanzamento dei lavori.