Ascensore del Passetto, dal 2 giugno apertura per tutta la giornata

Aperto tutta la settimana l'ascensore del Passetto: da domani, martedì 2 giugno, l'impianto sarà a disposizione del pubblico tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Dal 1 luglio 2021 e per tutto il mese di agosto l'impianto sarà in funzione per coloro che desiderano raggiungere la spiaggia dalle ore 8 alle ore 24. Al link https://www.conerobus.it/ tariffe/tariffe-urbano-ancona/ tariffe-urbano-ancona sono disponibili tutte le tariffe di biglietti e abbonamenti.