L'ascensore si blocca e lo intrappola, paura per un 68enne: intervengono i vigili del fuoco

ANCONA – Le porte restate chiuse e la sgradevole sensazione di essere in trappola. Vittima della disavventura un uomo di 68 anni, che nella mattinata di oggi in uno stabile di via Maestri del Lavoro è rimasto all’interno di un ascensore per oltre mezz’ora. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco, oltre al personale sanitario della Croce Gialla: dopo essersi ripreso, l’uomo ha preferito non essere accompagnato in ospedale per effettuare gli eventuali controlli del caso.