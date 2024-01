Arriva la piazza intitolata ai caduti di Nassiriya

FALCONARA - A Case Unrra una piazza intitolata ai caduti di Nassiriya. Con una delibera del 21 dicembre scorso la Giunta di Falconara ha deciso di dedicare, agli italiani caduti in Iraq, la piazza che sorge all’estremità di via dell’Aeroporto, a poca distanza dall’ex scuola elementare Marconi. La proposta dell’esecutivo, che per prassi sarà sottoposta alla Prefettura, nasce da una mozione del 30 ottobre scorso con la quale il Consiglio comunale ha impegnato la Giunta a procedere all’intitolazione, anche in vista della ricorrenza del 12 novembre, quando sarebbero stati ricordati i 20 anni dalla strage.

«Il 15 Luglio 2003, a seguito della risoluzione dell'Onu n. 1483 – si legge nel documento che accompagna la delibera – nell'Iraq colpito dalla seconda guerra del golfo, inizia la missione italiana denominata ‘Antica Babilonia’. Un'operazione militare di mantenimento e salvaguardia della pace, eseguita dalle nostre Forze Armate dislocate nel sud del Paese con base principale a Nassiriya. Il 12 Novembre 2003 un camion cisterna pieno di esplosivo, condotto da un autista suicida, scoppiò davanti alla base italiana di Nassiriya, provocando l'esplosione del deposito munizioni e la morte di 28 persone di cui 19 italiani. Tra le vittime italiane ricordiamo i 12 Carabinieri, Andrea Filippa, Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Horacio Majorana, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi e Alfonso Trincone, cinque militari dell’Esercito, Massimo Ficuciello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Emanuele Ferrero e Pietro Petrucci e due civili italiani, Stefano Rolla e Marco Beci. Nell’attentato persero la vita anche 9 iracheni. Alle vittime di Nassiriya sono state dedicate vie, piazze ed edifici in tutta Italia».

«Grazie alla proposta del consigliere Ivano Astolfi e al voto compatto di tutta la maggioranza – ricorda la presidente del Consiglio comunale Vincenza De Luca – l’assise ha deciso di rendere onore ai rappresentanti del nostro Paese caduti nell’adempimento del loro dovere. Il tributo ai Caduti di Nassiriya celebra il sacrificio dei nostri carabinieri, militari e civili ed è un riconoscimento a tutti i connazionali impegnati anche oggi a rappresentare lo Stato italiano all’estero, in missioni di pace e umanitarie».