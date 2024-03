Arrivato come turista, trova lavoro in nero e rimane in Italia: espulso

ANCONA- Sarebbe dovuto restare in Italia per massimo 90 giorni, ma scaduto il periodo di permanenza consentito dalla legge è rimasto ugualmente nel Paese, mettendosi a lavorare in nero come operaio. È stato espulso il cittadino albanese di 52 anni con precedenti per reati contro il patrimonio e divenuto irregolare sul territorio nazionale, arrivato nello Stivale a settembre 2023 con un timbro di ingresso per turismo, quindi valido per tre mesi. A dare esecuzione al provvedimento emesso dal Prefetto, i poliziotti della questura di Ancona. A seguito di un controllo da parte delle volanti, il cinquantaduenne albanese è stato prima rintracciato e poi rimpatriato con un volo di linea e, dalla frontiera aerea di Fiumicino, è giunto direttamente a Tirana.