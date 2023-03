Passeggia lungo il viale, era ricercato in Albania dal 2015: su di lui un mandato d'arresto internazionale

ANCONA - Passeggiava nei pressi del viale della Vittoria quando è stato affiancato dalla polizia ed arrestato. Si tratta di un 36enne albanese su cui gravava una segnalazione di arresto ai fini estradizionali per conto dell'Autorità Giudiziaria estera.

Le Volanti lo hanno quindi prelevato e portato in Questura per tutti gli accertamenti del caso. Dai controlli è emerso che l'uomo risultava ricercato in Albania a seguito di un mandato internazionale di arresto per rissa con utilizzo di arma impropria spiccato nel 2015. Il 36enne era stato condannato a 2 anni di reclusione. Ora dovrà scontare la pena residua di un anno e sette mesi. L'albanese si trova attualmente presso il carcere di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria.