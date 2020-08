La vita della ex è un incubo, stalker arrestato mentre va a minacciarla

Avvicinava la ex compagna nonostante i precedenti ammonimenti della Questura e la minacciava. E’ stato arrestato dagli agenti della squadra Mobile di Ancona proprio mentre la stava raggiungendo per farla piombare nell’ennesimo incubo.

Tra i due non volavano solo parole grosse. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti il 45enne infatti, pur di convincere la donna a tornare insieme, minacciava il suicidio o prometteva di far del male a lei e a chi le sarebbe stato vicino. Dopo la denuncia di alcune persone che hanno assistito a uno dei litigi in strada, gli agenti guidati dal capo Carlo Pinto hanno ricostruito un periodo prolungato di persecuzioni. Stalking che, secondo gli investigatori, non si è fermato durante le indagini. Il 45enne infatti continuava a molestare la ex, stando attento a non farsi notare, nonostante l’ammonimento del Questore e ieri stato arrestato con l’accusa di atti persecutori. Ora si trova ai domiciliari.

