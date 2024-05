Anfetamine nello zaino, arrestato un pittore: «Erano per uso personale»

ANCONA - Tornavano da un rave party e fermati dai carabinieri sono stati perquisiti perché al controllo erano nervosi. Erano in tre, un 52enne alla guida della vettura e due passeggeri di 25 e 35 anni. Dentro uno zainetto di proprietà del conducente, di professione pittore, è un artista, c’erano nove involucri di anfetamina del peso di quasi 9 grammi. L’automobile, una Polo Volkswagen, è stata fermata ieri mattina, alle 9, in via Posatora. I carabinieri della sezione Radiomobile, della Compagnia di Ancona, hanno esteso la perquisizione in casa di tutti e tre gli occupanti dell’auto e a casa del più anziano hanno trovato altra droga: c’erano 3,11 grammi di marijuana è un macchinario manuale usato per tagliare la droga, bilancino di precisione e un altro piccolo quantitativo di anfetamina. In casa del 35enne c’erano quasi 4 grammi di hashish. L’arresto è scattato solo per il pittore, gli altri due denunciati a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Il 52enne ha affrontato la convalida dell’arresto questa mattina, in tribunale. Era difeso dall’avvocato Andrea Piccinetti. Davanti al giudice Matteo Di Battista il 52enne ha ammesso che la droga era la sua ma per uso personale, nessuno spaccio. Il 25enne sarebbe estraneo a tutto, gli avevano dato un passaggio gli altri due. Tutti e tre tornavano da un rave party a Monte Roberto. L’arresto è stato convalidato con obbligo di dimora ad Ancona e divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7. Chiesti i termini a difesa l’udienza proseguirà a settembre.