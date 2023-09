Ruba l'auto della sorella, lei lo scopre e viene presa a schiaffi: ragazzo arrestato al lavoro

ANCONA - Ruba l'auto della sorella, lei si accorge, scende di casa e viene presa a schiaffi dall'uomo. Lui poi, come se niente fosse, raggiunge il suo posto del lavoro con l'auto rubata ma viene arrestato. E' successo nelle scorse ore in via Ruggeri.

Il fatto

Il ragazzo, italiano di 25 anni, ha preso le chiavi dell'auto dalla borsa della sorella. A quel punto è sceso in strada tentando di salire a bordo. A bloccarlo è stata proprio la giovane che nel frattempo è scesa in strada per fermarlo. Il giovane non ci ha pensato due volte ed ha colpito la donna con degli schiaffi al volto. Lei ha cercato di mettersi davanti al mezzo per non farlo partire ma lui ha acceso il veicolo ed ha mosso l'auto in avanti come a volerla investire. La sorella ha così chiamato i carabinieri mentre l'uomo si è diretto verso il suo posto di lavoro. I militari del Nucleo Radiomobile di Ancona lo hanno arrestato mentre si trovava ancora in azienda e lo hanno accompagnato nel carcere di Montacuto in attesa della convalida da parte del gip. Dovrà rispondere di rapina impropria e maltrattamenti in famiglia.