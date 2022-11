Pastore evangelico aggredisce tre carabinieri in casa, arrestato per resistenza

ANCONA – Vanno a casa di un nigeriano per verificare se ha i requisiti per scontare un cumulo di pena ai domiciliari ma lui perde il controllo e li aggredisce. E' successo ieri pomeriggio, a Torrette, a tre carabinieri della stazione di Collemarino. I militari hanno suonato alla porta dello straniero, un operaio che è in Italia da 18 anni, con un lavoro e regolare nel territorio italiano.

L'uomo, che è anche un pastore evangelico, gli ha aperto e li ha fatti entrare. Finito il controllo i carabinieri dovevano lasciare l'abitazione ma il nigeriano, 38 anni, non li voleva mandare via. Avrebbe iniziato ad inveire contro di loro chiedendo di lasciargli il documento del sopralluogo. I carabinieri gli hanno spiegato che non dovevano lasciare nulla ma lui avrebbe insistito spintonandoli. Due militari sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno delle cure del pronto soccorso che ha riscontrato 7 giorni di prognosi ad uno e 3 giorni ad un altro. Portato in caserma il nigeriano non si sarebbe calmato e avrebbe sputato sulle scarpe di un militare. Per l'uomo è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina la giudice Maria Elena Cola ha convalidato l'arresto rimettendolo libero. L'avvocato dell'arrestato ha chiesto i termini a difesa e l'udienza è stata rinviata al 7 marzo. Il nigeriano davanti al giudice ha negato l'aggressione dichiarando invece che è lui che è stato aggredito dai militari.