Tentato furto e maltrattamenti in famiglia, niente misure alternative: il giovane va in carcere

ANCONA - Denunciato per tentato furto in casa, poi arrestato (ai domiciliari) per maltrattamenti in famiglia. Per il 28enne di origini rom si aprono le porte del carcere. Il Tribunale di sorveglianza ha infatti rigettato nei giorni scorsi la richiesta di affidamento ai servizi sociali e ripristinato l'ordine di carcerazione. Ieri gli agenti della squadra Mobile lo hanno prelevato dall'abitazione e portato a Montacuto, dove espierà la pena di un anno.