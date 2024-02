Arresti domiciliari e segnalazioni per droga. Controlli dei carabinieri di Fabriano in città: il bilancio

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Fabriano hanno eseguito un’ordinanza di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 40 anni, residente a Serra San Quirico, ma originario del Nord Africa. Nel 2022 l’uomo si era reso autore di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personali aggravate, reati commessi in un'altra provincia. Dovrà scontare 7 mesi di detenzione domiciliare. I carabinieri lo hanno accompagnato presso la sua abitazione dove sconterà la sua pena.

Controlli durante le ore serali

I militari hanno fermato diverse auto per le vie di Fabriano. Il conducente di una vettura è risultato in regola con i documenti di circolazione ed è risultato negativo all’alcol test ma, durante il controllo dei carabinieri, la passeggera è diventata particolarmente nervosa. E' stata sorpresa con un grammo di hashish e per questo segnalata alla prefettura di Ancona come assuntrice di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.