Raccolgono firme per la sicurezza al Piano, dietro di loro c'è l'inseguimento dei carabinieri: doppio arresto 

ANCONA – L’associazione anti-degrado raccoglie firme per chiedere maggior sicurezza al Piano, ma un rumore sordo seguito dallo stridio dei pneumatici cattura l’attenzione: da via Barattani spunta un’auto in fuga, che gira a destra lungo corso Carlo Alberto. Subito dopo, una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. I militari stavano inseguendo due spacciatori, arrestati poche centinaia di metri più avanti con la droga alcune dosi di cocaina addosso. Sono stati fermati intorno alle 16,30 all'incrocio tra via generale Pergolesi e via Fiorini.

Alla raccolta firme erano presenti anche Angelo Eliantonio e Carlo Ciccioli, rispettivamente consigliere comunale e capogruppo regionale di Fratello d’Italia. «I cittadini sono esasperati dalle condizioni di degrado della zona, noi abbiamo voluto accogliere le loro richieste e trasformarle in una petizione che speriamo serva ad avere un presidio permanente delle forze dell’ordine» ha commentato il portavoce dell’associazione anti-degrado, Fabio Mecarelli. «Contro il degrado e per la sicurezza dei quartieri, non ci poteva essere testimonianza più eclatante- commenta Ciccioli, riferendosi al doppio arresto ed elogiando i militari- con molta abilità i due carabinieri sono riusciti a fermare entrambi i malviventi ed arrestarli. Scena di ordinaria quotidianità al Piano San Lazzaro, luogo della città dove governa il sindaco migliore del mondo. L’impegno è quello di mobilitare tutti i cittadini per avere un’altra amministrazione, in assoluta discontinuità con l’attuale».