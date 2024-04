Trovato nel bar a rubare: «Ho sentito una voce, mi ha detto vai e prendi quello che vuoi». Arrestato

ANCONA - Ripreso in diretta, mentre cerca di rubare in un bar, si giustifica farneticando: «Sentivo una voce che mi ha detto vai e prendi tutto quello che vuoi». Il tentato furto, che ha portato all'arresto di un egiziano di 42 anni, senza fissa dimora, è stato commesso nel bar della stazione di servizio in via Metauro, a Torrette, vicino all'ospedale. Erano le 5 di ieri quando le telecamere interne hanno fatto suonare l'allarme che lo straniero ha provato a manomettere e il titolare dell'attività si è collegato da casa all'impianto notando la figura umana all'interno del bar che stava aprendo e bevendo alcolici. Ha chiamato subito la polizia. Una pattuglia è arrivata all'impianto di benzina Shell. L'egiziano ha provato a nascondersi nei bagni ma poi è stato bloccato. Aveva in tasca un cacciavite a croce, lungo 20 centimetri, con il quale avrebbe forzato la porta di ingresso. Non solo. I poliziotti hanno trovato il suo portafoglio dentro una vettura parcheggiata nel piazzale esterno di una officina meccanica che si trova sempre nell'area di servizio.

Aveva tutte le portiere aperte. II 42enne aveva frugato al suo interno entrando anche in una seconda vettura sempre lasciata in zona perché in riparazione e sopra un ponte elevatore. In una delle due automobili ci avrebbe anche dormito. E' stato arrestato per tentato furto e danneggiamento e ha passato la notte in una cella d'insicurezza della questura. Questa mattina l'arresto è stato convalidato dalla giudice Francesca Pizii che ha disposto per lui il divieto di dimora ad Ancona. Il 42enne era difeso dall'avvocato Roberto Marini. Durante l'udienza di convalida ha spiegato alla giudice che sentiva le voci e quelle gli avrebbero detto di entrare nel bar. Le stesse voci gli avrebbero detto di portare via una bottiglia di alcolici ma lui non lo avrebbe poi fatto. Un racconto delirante. Nel pomeriggio è arrivato il foglio di via obbligatoria da Ancona, per tre anni, firmato dal questore.