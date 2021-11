Tra le bancarelle con hashish e cocaina: convalidato l'arresto del 25enne

Arresto convalidato e disposto l'obbligo di dimora presso il comune di Falconara per il 25enne gambiano sorpreso sabato pomeriggio dai carabinieri di Falconara con 17 grammi di hashish e 0,7 grammi di cocaina mentre si trovava tra le bancarelle di piazza Mazzini. Uno strano passaggio di mano con un ragazzo aveva insospettito i militari che erano intervenuti rapidamente bloccandolo e procedendo con una perquisizione.

Questa mattina si è tenuta l'udienza davanti al giudice Carlo Cimini. Il ragazzo, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano da 4 anni, difeso dall'avvocato Filippo Paladini, ha ammesso davanti al giudice che quella droga sequestrata fosse solo per uso personale. Il pm Giovanni Centini aveva chiesto il carcere. Il gambiano non era la prima volta che veniva arrestato. Tre anni fa i carabinieri della Tenenza di Falconara lo avevano sorpreso mentre si apprestava a cedere una dose di hashish ad un 18enne del posto. Aveva con sé 10 dosi di fumo per un totale di circa 15 grammi.