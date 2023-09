Esce di casa ma sta scontando 6 mesi ai domiciliari per furto: ora dovrà rispondere anche di evasione

Probabilmente non pensava ad un ulteriore controllo da parte delle forze dell’ordine, oltre a quello routinario avvenuto nel pomeriggio, ed ha pensato di uscire di casa violando così la detenzione domiciliare. Protagonista della vicenda un 43enne, abitante a Falconara Marittima, che alle fine di luglio era stato condannato per il reato di tentato furto a sei mesi di reclusione, da scontare agli arresti domiciliari, in base a quanto stabilito dall'Ufficio di Sorveglianza di Ancona ed eseguito dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura dorica.

I Carabinieri della Tenenza di Falconara, nel pomeriggio di martedì 26 settembre, dopo il primo controllo hanno eseguito un’ulteriore verifica sorprendendo l’uomo mentre si stava allontanando in strada, prontamente fermato. Il Giudice del Tribunale di Ancona, nella mattinata di ieri, ha convalidato l'arresto e disposto la liberazione del 43enne, che dovrà rispondere anche del reato di evasione (per cui è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari) ed in attesa del processo per direttissima, continuerà a scontare la pena presso la propria abitazione.