Estradata la truffatrice ricercata in tutta Europa: arrestata nell'anconetano

Gli uomini della questura hanno estradato in Germania una truffatrice di origine nigeriana arrestata la scorsa settimana a Jesi e ricercate in ambito internazionale per truffa aggravata. La donna era stata tratta in arresto insieme ad un altra sua connazionale. Le due, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, non si conoscevano e avrebbero operato in circostanze di tempo e luogo differenti. Ad ogni modo entrambe erano colpite dai provvedimenti restrittivi.

Al termine delle procedure di rito la donna è stata accompagnata in aeroporto (in Lombardia) dove è stata affidata ai poliziotti tedeschi che hanno provveduto a scortarla fino a Monaco di Baviera. La polizia fa sapere che in Germania l'autorità giudiziaria competente definità le opportune misure da intraprendere.