Mostra il documento alla polizia, ma era stato espulso: arrestato

Non doveva tornare in Italia per 10 anni, invece era su una macchina a Senigallia. Il controllo da parte degli agenti del commissariato ha portato all’arresto di un 30enne dell’est Europa.

I poliziotti hanno fermato per una normale verifica l’auto a bordo della quale c’erano due persone. Il 30enne ha esibito un documento di identità rilasciato dal paese di origine senza aver alcun permesso di soggiorno per l’Italia. Dai controlli è emerso che l’uomo era già stato arrestato per gravi reati contro il patrimonio e poi condannato ad una pena parzialmente scontata. Dopo la convalida dell’arresto è stato portato in carcere per scontare la rimanente parte della pena.