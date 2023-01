Lo cercano per un sequestro di cellulari ma in casa aveva la droga: «E' per curarmi». Arrestato negoziante

FALCONARA – Cercavano cellulari da sequestrare ma hanno trovato tre etti di droga. Arrestato un negoziante che si occupa di money transfer. E' successo questa mattina all'alba, durante una operazione della squadra mobile di Pesaro e Urbino. Gli agenti dovevano effettuare una perquisizione a casa di un liberiano di 36 anni per formalizzare un sequestro di telefonini ma dopo essere entrati, attorno alle 7, non hanno trovato solo i cellulari ma anche un quantitativo di marijuana: poco meno di 300 grammi. Lo straniero è stato ammanettato e portato in questura. Dopo poche ore si è tenuta la convalida in tribunale, ad Ancona. Davanti alla giudice Maria Elena Cola ha provato a giustificarsi così: «E' per curarmi». Un particolare che non gli ha evitato la convalida dell'arresto. La giudice ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Falconara e l'obbligo di firma alla pg fino all'arrivo del processo. Il 36enne sarebbe già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione di questa mattina rientra in una indagine della polizia della provincia di Pesaro e Urbino.