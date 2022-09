Spaccio fuori dal seggio elettorale, arrestato 28enne

ANCONA - Quando si dice scegliere il momento sbagliato. È accaduto ad un 28enne che per spacciare droga si era piazzato fuori da una scuola sede di seggio elettorale. Ieri sera un carabiniere che presidiava l’istituto, le Faiani, in piazza Oberdan, ha notato la presenza di due giovani, sul piazzale. Si è insospettito e ha chiamato la centrale che ha mandato sul posto una pattuglia del Radiomobile. I carabinieri sono arrivati e hanno controllato i due sospettati. Uno, di 28 anni, tunisino, aveva 38 grammi di hashish. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Domani è stata fissata in tribunale la convalida.