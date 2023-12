Le dosi della cocaina nello slip, ammette: “Sono un pony express della droga”. Giovanissimo in manette

CASTELFIDARDO - Lo fermano a bordo della sua auto mentre cede una dose di cocaina. In tasca aveva anche del denaro in contanti, 600 euro. Per il giovane, 22 anni, albabese, è scattato l’arresto. Si trovava in via Giolitti ed era notte fonda. Negli slip aveva altre dosi e il resto lo hanno trovato i carabinieri del Norm di Osimo nell’abitazione dove alloggia, a Porto Recanati. In tutto 17 grammi di droga per un totale di 27 dosi. Il 22enne, in Italia con un permesso turistico, non ha un lavoro stabile. Dopo aver passato la notte in cella di sicurezza questa mattina la giudice Francesca Grassi, in tribunale, ha convalidato l’arresto confermando la misura cautelare del carcere. Durante la direttissima, difeso dall’avvocato Antonella Devoli, ha ammesso lo spaccio spiegando di averlo fatto per aiutare la sua famiglia in Albania che ha problemi economici.