Arrestata nonostante la messa a prova: fatale una consegna di droga al compagno

ANCONA - Non ce l’ha fatta una donna 34enne a non infrangere i principi della messa alla prova che gli era stata concessa per scontare gli ultimi tre anni e mezzo della sua pena. Precedentemente condannata per reati predatori, ma poi ammessa a godere della misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, la giovane residente ad Ancona è stata ricondotta al carcere pesarese di Villa Fastiggi.

Fatale un colloquio non autorizzato con il compagno in carcere in cui, scoperta dalle forze dell’ordine, ha consegnato della droga.