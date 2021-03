La droga è nascosta in casa, ci pensa Edir: arrestato il giovane pusher

I finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Macerata hanno arrestato un venticinquenne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrati 235 grammi di hashish, 566 grammi di marijuana oltre a 2.585 euro in denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita (VIDEO).

Il giovane è stato trovato in possesso di una piccola quantità di droga dai finanzieri in servizio di pattuglia a Montecassiano. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di scoprire il resto della droga. Decisivo è stato il fiuto del cane antidroga Edir, dell’unità cinofila in forza alla Compagnia di Civitanova Marche, che ha scoperto gli stupefacenti nascosti in camera da letto, nel garage ed in giardino.