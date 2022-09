Spaccio fuori dal seggio, 28enne patteggia

ANCONA – Aveva anche un precedente per rapina il 28enne tunisino arrestato sabato fuori dalle scuole elementari Faiani, in piazza Oberdan. Questa mattina, dopo la convalida, il giovane ha patteggiato la pena di un anno e sei mesi di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Proprio il suo curriculum già macchiato gli è costato l'espulsione immediata dal territorio italiano. Oltre alla pena inflitta infatti il pm Giovanni Centini ha chiesto e ottenuto dal giudice il nullaosta per l'espulsione per la pericolosità del 28enne.

Sabato era stato un carabiniere che presidiava l’istituto scolastico, sede di seggio elettorale, a notare la presenza di due giovani, sul piazzale. Si era insospettito e aveva chiamato la centrale che aveva poi mandato sul posto una pattuglia del Radiomobile. I carabinieri avevano controllato i due sospettati. Uno, di 28 anni, tunisino, aveva 38 grammi di hashish ed è stato arrestato. L'altro non aveva nulla e dopo essere stato identificato è stato lasciato andare.