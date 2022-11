Droga nascosta dietro ai libri e munizioni in casa, arrestato un 26enne

ANCONA - Era in auto, in piazzale Italia, quando la polizia lo ha fermato per un controllo. Il giovane, 26 anni, anconetano, non era solo nella vettura, di colore nero, ieri mattina, c’era anche un amico, ma ad innervosirsi è stato soltanto lui. Fin da subito ha assunto un atteggiamento evasivo al controllo della volante della polizia. Gli agenti, controllando le sue generalità, hanno visto che era già noto alle forze dell’ordine per problemi con gli stupefacenti e così lo hanno perquisito. Nell’auto c’era anche odore di marijuana. Nascosto nel suo borsello c’era un barattolo in plastica con coperchio nero con all’interno dell amarijuana. Gli operatori, considerato lo stupefacente trovato, hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del ragazzo dove, occultati dietro dei libri, sono stati ritrovati 3 barattoli in vetro con altra marijuana all'interno. All’interno di una scatola posta sull’armadio della camera, sono state trovate anche due confezioni di cartucce per tiro al piccione, contenenti 20 cartucce di vario marchio irregolarmente detenuti. Per questo il 26enne è stato denunciato per omessa denuncia di munizioni.

Tutta la sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 46 grammi, è stata sequestrata. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno notato vario materiale: abbigliamento, materiale tecnologico, smartphone e console, profumi, orologi, di valore non commisurato alla professione svolta dal ragazzo, impiegato, ed al tenore di vita che poteva derivare da tale attività, lasciando presagire che di fatto lo stesso traeva profitto dall’attività dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo ragazzo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messo ai domiciliari su disposizione della pm di turno, Irene Bilotta. Questa mattina, alla presenza del suo avvocato, Ennio Tomassoni, l’arresto è stato convalidato ma il giudice non ha disposto misure cautelari per tanto il ragazzo è tornato libero. La droga sarebbe stata per uso personale. L’udienza è stata poi rinviata al 6 dicembre per il processo.