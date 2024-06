Deve scontare i domiciliari ma non si fa trovare durante un controllo: 50enne in carcere

FALCONARA - I Carabininieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di aggravamento di misura emessa dalla Corte di Appello di Ancona nei confronti di un cinquantenne del luogo, al quale è stata sostituita la misura cautelare personale degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. La vicenda nasce dal controllo effettuato, nella serata di sabato scorso, dai Carabinieri della Tenenza nei confronti dell'uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L'uomo non è stato trovato in casa, senza un giustificato motivo. Da qui la sua denuncia per il reato di evasione, con la contestuale segnalazione alla Corte di Appello di Ancona che ha poi aggravato la misura cautelare in corso di esecuzione.