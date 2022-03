Colpito da un arresto cardiaco: salvato da tre volontari di passaggio

ANCONA - Esce di casa quando viene colpito da un arresto cardiaco improvviso. Attimi di terrore ieri sera in via Circonvallazione. L’uomo di 62 anni è crollato lungo il marciapiede proprio nel momento in cui stavano passando due auto con all’interno tre volontari della Croce Gialla di Ancona. Una coincidenza quanto mai salvifica. Su una vettura si trovava Tommaso Giammarchi che stava andando nella sede di via Ragusa per fare il turno di notte mentre Alan Restivo Alessi e Nicole Melito erano diretti a casa di un amico.

Alan e Tommaso, istruttori qualificati della Croce Gialla, hanno prestato soccorso insieme a Nicole. Immediatamente è iniziata la rianimazione cardio-polmonare mentre, nel frattempo, è arrivata anche un’altra ambulanza accompagnata dall’automatica del 118. Il cuore del 62enne nel frattempo aveva ripreso a battere e a respirare. È stato portato in sala emergenze all'ospedale regionale di Torrette e, a quanto si apprende, sarebbe in buone condizioni e si riprenderà presto.