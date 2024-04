Si aggira in maniera sospetta lungo la strada, arriva l'alt dei carabinieri: aveva con sé droga e bilancino per pesarla

ANCONA – Il modo sospetto con cui si aggirava dalle parti di via Piave non è passato inosservato alle forze dell’ordine che lo hanno fermato nel pomeriggio di giovedì. I carabinieri hanno quindi provveduto all’identificazione di un venticinquenne orientale, procedendo alla perquisizione. I militari hanno così scoperto addosso al ragazzo un frammento di hashish del peso di 80 grammi: oltre alla sostanza stupefacente, aveva con sé anche un bilancino di precisione e 125 euro in contanti in banconote di vario taglio. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Montacuto.