Lo aggrediscono a calci e pugni per prendergli lo smartphone, arriva un amico e scatta la rissa: doppio arresto

ANCONA - Era seduto su una panchina di Corso Carlo Alberto quando due persone lo hanno aggredito alle spalle con l'intento di rubargli il cellulare. A quel punto è arrivato un suo amico a dargli supporto ed è scattata la rissa. E' successo nella serata di sabato e due persone sono state arrestate.

Sul posto è intervenuta la polizia che è riuscita ad identificare i due rapinatori, nonostante il loro tentativo di fuga in direzione piazzale Italia. Nella zona, a seguito della rissa, sono stati ritrovati anche dei frammenti di vetro e legno oltre ad un telefono cellulare. La vittima, un 40enne di origine peruviana, ha raccontato agli agenti di essere stato colpito a bastonate e che i due aggressori, di origine romena, erano riusciti a rubargli lo smartphone. Spaventato era riuscito a suonare il campanello di un suo amico, residente in zona, sceso poi in strada per aiutarlo. I due arrestati ora dovranno rispondere di lesioni e rapina aggravata in concorso. Entrambi inoltre erano già stati denunciati tempo fa per lo stesso reato ai danni di un supermercato.