ANCONA - Estorsione, tentata estorsione, lesioni personali e spaccio plurimo e continuato di cocaina ed hashish. Sono queste le accuse ai danni di tre italiani, un 54enne e due 26enni, arrestati nelle scorse ore dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona.

L'indagine è iniziata lo scorso mese di settembre con l'intervento di una pattuglia della Squadra Volante in soccorso di un uomo straniero 40enne, vittima di un'aggressione, il quale era stato trasportato al pronto soccorso di Torrette con una prognosi di 30 giorni per una frattura orbitaria, ferite lacerocontuse e lesione dentaria secondaria. Le successive indagini hanno permesso di ricondurre l’aggressione ad un presunto mancato pagamento relativo ad una pregressa cessione di una partita di droga, oltre ad altri due episodi di estorsione (e una tentata) sempre per le medesime motivazioni, in danno di altre vittime.

In uno degli episodi di estorsione, a fronte di un debito di droga di 300 euro, gli arrestati avrebbero minacciato la vittima dicendo che il debito era lievitato fino a 4mila euro e l’avrebbero costretta a recarsi con loro in un centro commerciale per accendere a garanzia un finanziamento per l’acquisto di un televisore da 75 pollici e due Playstation 5. Numerosi inoltre gli episodi di spaccio di cocaina e marijuana (oltre 20) attribuiti ad uno degli arrestati (l’uomo 54enne) per le vie del centro cittadino, alcune dei quali in concorso con un’altra persona, un altro uomo italiano di 33 anni, che è stato denunciato. Nella mattinata di oggi sono state eseguite 4 perquisizioni domiciliari per cercare droga ed oggetti estorti. I tre indagati sono stati associati presso il carcere di Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.