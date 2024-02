Droga e ricettazione, 69enne portato in carcere: per una donna di 39 anni scattano i domiciliari

Nelle scorse ore Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione a due provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, con un 64enne del luogo portato in carcere ed una 39enne, sempre residente in città, sottoposta agli arresti domiciliari.

Il 69enne deve espiare la pena residua della reclusione di un anno e 3 mesi di reclusione, per la violazione della normativa sugli stupefacenti avvenuta, in data 13 aprile 2019, in Ancona. L'uomo all'epoca fu trovato in possesso di sei involucri termosaldati contenenti 35 grammi circa di cocaina. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto per rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, per l’espiazione della suddetta pena residua.

La donna invece deve espiare 3 mesi di carcere per un cumulo di pena per concorso in oltraggio, ricettazione e rifiuto di indicazione sulla propria identità. Nell’anno 2010, insieme ad un'altra donna, offese i carabinieri durante un controllo, rifiutandosi di fornire le indicazioni circa la propria identità ed allontanandosi a bordo della propria auto. Prontamente raggiunte le due donne erano state identificate ed assicurate alla giustizia. Nell’anno 2017 la donna si è resa responsabile del reato di ricettazione, commesso sempre nel Comune di Falconara Marittima. La 39enne nelle scorse ore è stata accompagnata presso la sua abitazione per l’espiazione della pena in regime di arresti domiciliari.