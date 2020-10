Ricercato dalla Svizzera per traffico di droga: arrestato alla stazione di Ancona

A suo carico era stato emesso un mandato di arresto transnazionale per traffico di droga e a scoprirlo sono stati gli agenti della Polizia ferroviaria di Ancona i quali, insospettiti da lui mentre si aggirava per lo scalo ferroviario dorico, lo hanno fermato. Dai controlli è emerso come lui, albanese di 27 anni, fosse ricercato dalla giustizia svizzera e così è finito nel carcere di Montacuto, a disposizione della Corte d’Appello delle Marche.

