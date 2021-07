Troppo nervoso, scattano controllo e arresto: aveva eroina pronta allo spaccio

Si muoveva nervosamente e si guardava intorno con fare sospetto mentre camminava per il centro di Senigallia. Il controllo dei poliziotti ha portato alla luce 60 grammi di eroina in involucri. Per il 40enne senigalliese sono scattate le manette, ora si trova agli arresti domiciliari.

La droga, secondo gli agenti, era in parte già pronta per essere venduta. Durante la perquisizione sono stati trovati anche strumenti per il confezionamento e centinaia di euro in contanti. Il 40enne risponderà di detenzione per fini di spaccio