Fermato in auto nel cuore della notte, aveva contanti ed oltre mezzo chilo di droga: arrestato giovane pusher

ANCONA – Era a bordo di una Volkswagen Golf che viaggiava nel cuore della notte sulle strade del capoluogo. L’atteggiamento nervoso dopo l’alt non è passato inosservato ai carabinieri, che hanno pertanto approfondito gli accertamenti trovando durante le perquisizioni oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente. I Carabinieri del NORM - Sezione Radiomobile - della Compagnia di Ancona, nel corso di un servizio di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di droga, hanno così proceduto all’arresto, in flagranza del reato, di un ventottenne maceratese.

Durante l’ispezione dell’auto sulla quale l’uomo viaggiava, all’altezza di Piazza Ugo Bassi, i militari hanno trovato, nascosto nel bagagliaio della vettura, un pezzo di 99.7 grammi di hashish e soldi in contanti suddivisi in banconote da 50 per un totale di oltre 1000 euro. Da qui la decisione di andare a fondo nelle indagini, procedendo ad un controllo approfondito nella sua residenza nel maceratese. Con l’ausilio dei reparti locali dell’Arma, sono stati ritrovati altri 445 grammi di sostanza di colore bianco in un sacchetto di plastica, un pezzo di hashish del peso di 0.949 grammi, e 0.4 grammi di marijuana oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. L’uomo è stato portato presso il locale Comando Provinciale dei Carabinieri per ulteriori accertamenti ed al termine delle formalità di rito è stato portato al Tribunale di Ancona: dopo il rito per direttissima, è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.