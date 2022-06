Truffa, riciclaggio e detenzione di armi: latitante arrestato a Bratislava

JESI- Un pluripregiudicato jesino di 53 anni è finito in manette ieri (10 giugno) all’aeroporto di Fiumicino in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. Gli agenti di Polizia lo hanno trovato in Slovacchia, a Bratislava, dopo essere stati da tempo sulle sue tracce, sin dalla prima latitanza scoperta nel 2019 in Ungheria.

L’uomo, autore tra i vari reati di diverse truffe, ricettazione, detenzione di armi e ritenuto tra i vertici di un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa continuata in concorso, dovrà scontare 13 anni e 6 mesi di carcere. Insieme ai complici erano soliti acquistare in leasing veicoli di pregio, tra cui Porsche, salvo poi interrompere i relativi pagamenti, appropriandosi illecitamente delle auto. Numerosi, anche, gli episodi di truffe ai danni delle assicurazioni relative non soltanto a veicoli, ma anche ad aziende, le cui sedi produttive venivano dolosamente incendiate per riscuoterne i relativi premi.

L’uomo era già scappato in precedenza dopo la condanna ma era stato individuato, come detto, in Ungheria nel 2019. Successivamente si era dato nuovamente alla fuga salvo poi essere individuato, questa volta, a Bratislava dove è scattata la cattura con relativo procedimento di estradizione a cui hanno collaborato le autorità italiane e quelle slovacche.