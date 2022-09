Arrestato dopo decine di appostamenti: in manette un 35enne ricercato da quattro mesi

FABRIANO- E’ stato arrestato ieri mattina, 26 settembre, un uomo di 35 anni residente a Cerreto d’Esi, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro la persona e il patrimonio. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione da maggio 2022 e, prima di ammanettarlo, sono stati necessari quattro mesi di appostamenti, indagini e ricerche.

L’avvistamento decisivo è avvenuto dalle parti di via Dante dove è stato riconosciuto nonostante il volto coperto dal cappuccio di una felpa. Una volta arrestato è stato condotto in commissariato per i vari rilievi prima di essere trasferito a Montacuto per scontare complessivamente sette mesi di pena.