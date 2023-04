Scacco alla banda delle profumerie, arrestato il boss: colpi in serie da 50mila euro

ANCONA - Faceva parte di un associazine per delinquere finalizzata ai furti in profumerie di centro e nord Italia, in carcere un 35enne rumeno. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita oggi dagli agenti della Squadra Mobile di Ancona.

Ad Ancona, secondo le indagini, il ladro e la sua banda avevano colpito due volte in esercizi commerciali distinti. 20 i blitz nelle altre città per un bottino di circa 50mila euro. Ogni colpo fruttava circa 3mila euro.