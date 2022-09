Ruba merce per un valore di 2000 euro, arrestato in flagranza all’esterno di un capannone

FALCONARA- E’ stato arrestato ieri pomeriggio, 3 novembre, dai carabinieri della Compagnia di Ancona un 29enne originario di Foggia con l’accusa di furto aggravato dalle parti di Falconara.

I fatti si sono verificati intorno alle 14.30, in Via del Consorzio, dove i militari con l’aiuto della Polizia Locale, erano intervenuti sulla base della segnalazione del proprietario di un padiglione commerciale che, visionando sul proprio smartphone le immagini prodotte dall’impianto di videosorveglianza servente la propria struttura, aveva notato delle presenze sospette all’interno. Una volta sul posto i militari hanno sorpreso il 29enne proprio a ridosso della recinzione perimetrale del capannone, che nel frattempo era riuscito a caricare su un autofurgone - risultato poi intestato al padre - una parte dei 78 fusti in acciaio inox che vi erano custoditi, del valore complessivo stimato in oltre 2000 euro.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con la formula del rito direttissimo. La refurtiva, interamente recuperata, è stata subito riconsegnata al legittimo proprietario.