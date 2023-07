E' ai domiciliari ma beve al bar: sorpreso dai carabinieri, va in carcere

GENGA - Va al bar nonsotante fosse ai domiciliari, per lui si aprono le porte del carcere. L'uomo, 40enne di Genga, stava scontando la pena per reati finanziari. I militari lo hanno sorpreso al bar più volte dopo una serie di appostamenti. L'Autorità giudiziaria ha quindi disposto la detenzione in carcere. Il 40enne è stato portato a Montacuto.