Esce dai domiciliari per "motivi di necessità", va a rubare al centro commerciale

FABRIANO - Deve scontare la pena per furto aggravato ai domiciliari, usa gli orari di uscita che le sono permessi per motivi di necessità per andare a rubare al Fano Center. Finisce ancora in manette la 51enne fabrianese, che è stata trovata dalla polizia con ancora gli arnesi da scasso e oggetti atti ad offendere. Ora si trova a Villa Fastiggi.

La donna era stata denunciata più volte per i reati di furto aggravato in esercizi commerciali di Marche ed Emilia Romagna. È risultata anche gravata da un foglio di via.