Arnesi ed oggetti per scassinare, denunciate tre persone nella Vallesina

Trasportavano nella loro auto tutto il necessario per scassinare ed eseguire furti, comprensivo di chiavi inglesi, piedi di porco, taglierini, cacciaviti ma anche una bombola a gas a due cannelli per la fiamma ossidrica. Così i carabinieri della stazione di Chiaravalle sono intervenuti denunciando tre italiani residenti nella Vallesina.

I tre soggetti, ciascuno con più di cinquant’anni, non hanno saputo giustificare il motivo del trasporto e per questa ragione sono stati denunciati dalle autorità che, in questi giorni, stanno intensificando in tal senso i controlli sul territorio anche in concomitanza dell’avvento della stagione estiva.