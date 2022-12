Hashish ed un coltello di 30 centimetri in auto, scatta la denuncia per un 20enne

SENIGALLIA - Gli agenti del Commissariato di Senigallia, nel corso di un’attività di vigilanza svolta questa notte, hanno denunciato un 20enne dopo averlo sorpreso con della droga ed un coltello.

Il fatto

I poliziotti hanno visto transitare un veicolo con due giovani a bordo che effettuava strane manovre nei pressi del centro abitato e per questo sono intervenuti per il controllo. Fermato il veicolo, gli agenti hanno identificato i due giovani a bordo: due 20enne, originari dell’est Europa ma residenti in provincia. Fin da subito i due sono apparsi agitati ed infatti, approfondito il controllo, i poliziotti hanno sorpreso uno dei due con un coltello lungo oltre 30 centimetri. Lo stesso giovane, oltre ad essere denunciato per il porto abusivo dell'arma, è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish per il quale gli agenti hanno proceduto al sequestro. Per il 20enne è scattata anche la segnalazione alla Prefettura, in qualità di assuntore.