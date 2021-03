Pistole, spade e pugnali: in casa nascondeva un vero e proprio arsenale

ANCONA - Quando i carabinieri sono entrati nel suo appartamento si sono trovati di fronte un vero e proprio arsenale di armi. Lui, un 33enne romeno già noto alle forze di polizia, aveva nascosto in casa coltelli, pugnali, spade ed una pistola. Per questo i militari lo hanno denunciato ed ora il giovane dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi.

La perquisizione è scattata intorno la mezzanotte di ieri (giovedì). In casa si trovava anche un 43enne anconetano, trovato invece in possesso di mezzo grammo di cocaina nascosta nella sua auto. In casa invece il 33enne romeno teneva una pistola d'aria compressa priva del tappo rosso, un pugnale giapponese di 30 centimetri, una katana di 60 centimetri, una scimitarra di 93 centimetri ed un pugnale di 25 centimetri, oltre a 2 grammi tra hashish e marijuana. Quanto ritrovato è stato sequestrato mentre entrambi i soggetti sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico.