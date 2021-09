Armi detenute illegalmente, deve andare in carcere: arrestato un 35enne

La polizia di Senigallia ha arrestato un 35enne siciliano, già noto alle forze dell'ordine, da tempo residente nella cittadina, in seguito ad un ordine di carcerazione emesso in seguito alla condanna definitiva per reati legati in materia di armi. In particolare si era macchiato del reato di possesso illegale di armi.

L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Montacuto dove dovrà scontare la pena residua di oltre un anno.