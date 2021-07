Arenile di Portonovo, effettuato l'intervento da "Ramona" alla chiesetta romanica

Si è svolto in due nottate e ha interessato come di consueto i tratti di spiaggia libera, da “Ramona” alla chiesetta romanica

Si è concluso alle prime ore di oggi, riducendo i tempi previsti, l'intervento di livellamento e ripristino dell'arenile di Portonovo, baia soggetta in più punti all'azione erosiva del mare. Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria a cura del Comune di Ancona con il quale si pone rimedio al fenomeno delle mareggiate invernali-primaverili, a causa delle quali si verificano accumuli ghiaiosi in alcuni tratti, così da ristabilire la fruibilità delle spiagge pubbliche (spiagge libere). I due mezzi meccanici in azione nelle notti di martedì e mercoledì hanno provveduto al livellamento delle superfici e allo spargimento e alla redistribuzione dei sedimenti accumulati a ridosso degli immobili retrostanti la baia e delle infrastrutture balneari, iniziando dal tratto A -Ramona” e tratto B – “Molo” e proseguendo poi nel tratto C “Torre” fino al tratto D- “Chiesa”.

Come sempre i lavori, svolti da una ditta incaricata dall'Amministrazione e con la supervisione di tecnici comunali e esterni (RUP), sono autorizzati dal Servizio Tutela delle spiagge della Regione Marche e dal Parco del Conero e si svolgono nella fascia notturna sia per non interferire con le attività balneari e della ristorazione, sia per non impattare sulle specie faunistiche segnalate dall'ente parco.