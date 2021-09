Assalti alle aree di servizio armati: arrestati tre rapinatori

Rapinavano aree di servizio autostradali e distributori di benzina tra le Marche, l'Emilia Romagna e il Veneto. Una serie di colpi a raffica fatti tra il luglio e l'agosto del 2020. I rapinatori sono stati individuati anche grazie al lavoro della Polstrada di Ancona, insieme agli agenti dell'Emilia Romagna e del commissariato di polizia di Imola. Sono sei le persone indagate nell'operazione "Fast Money/Jump" coordinata dal Pm Stefano Stargiotti della procura della Repubblica di Ravenna.

Questa mattina sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare per un soggetto di 31 anni e della sua compagna 29enne per la quale sono scattati gli arresti domiciliari. Al terzo soggetto, 26 anni, è stato notificato il provvedimento presso il carcere di Forlì, perché già in arresto per altri reati. Il ruolo della ragazza era quello di accompagnare con la propria auto il compagno e gli altri complici nei pressi dell'area di servizio.

I rapinatori passavano dalla provincia di Pesaro a quella di Ravenna fino a Padova e agivano armati di pistola, una Bruni 8 millimetri, irrompendo nell’area di servizio durante le ore notturne e asportando l’incasso del turno. Mediamente venivano rapinati 2mila euro a colpo. Il gruppo operativo sarebbe stato composto da almeno tre persone secondo gli investigatori. Le aree di servizio interessate sono: Santerno Ovest A/ 14 (Ravenna), Metauro Est A/14 (Pesaro), San Pelagio Ovest A/13 (Padova), Foglia Ovest A/14 (Pesaro).

Non solo aree di servizio: l’ultima rapina, del 12 agosto 2020, è stata fatta in danno di un albergatore, un B&B situato nei pressi del casello autostradale di Faenza.