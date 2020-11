Area Marina Protetta, Rubini: «Polenta e Mancinelli hanno mentito alla città. Serve il referendum»

Francesco Rubini attacca la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli e l'assessore Michele Polenta: «Ciò che sta accadendo nell'area Marina protetta ha davvero dell’incredibile. Dopo anni di paroloni e promesse, la giunta Mancinelli ha deciso di rimangiarsi tutto comunicando al ministero la sua contrarietà all’istituzione dell’area Marina del Conero. Hanno deciso di voltare le spalle ad un progetto serio di tutela e riqualificazione ambientale della nostra costa rispondendo “signor si” ai soliti interessi privati di chi nel nostro mare vuole fare ciò che gli pare».

Rubini propone dunque una mozione urgente da sottoporre all'aula: «A questo punto però le chiacchiere stanno a zero e sul tema dovrà esprimersi subito e definitivamente l’aula del Consiglio Comunale con annessa assunzione di responsabilità politica da parte di tutte le forze presenti. Chiederà contemporaneamente una discussione pubblica e trasparente così da permettere all’intera cittadinanza di capire i veri schieramenti in campo. Una volta ottenuto il voto del Consiglio Comunale, se sarà necessario, come già proposto dal comitato per l’area marina protetta, annunciamo fin da ora il nostro pieno sostegno all’ipotesi di referendum per dare la possibilità ai cittadini di esprimersi direttamente».